韩国在华独立运动遗址遗迹接连关闭

韩国媒体报道，位于中国的多个韩国抗日运动遗址遗迹，接连以维修为由暂停开放。

据韩联社报道，有民众上星期四（8月24日）走访辽宁省大连市旅顺口区的旅顺日俄监狱旧址博物馆时发现，博物馆里面挤满了中国游客，但博物馆内展出日方关押韩国独立运动家安重根的“安重根牢房”未对外开放，挂在入口处的“安重根义士就义地”标牌也不见踪影。

此外，附近陈列安重根半身像等展品的“国际勇士展厅”，也贴出“因维修暂时关闭”的通知。

安重根于1909年10月26日在黑龙江省哈尔滨火车站刺杀日本首相伊藤博文，被捕后直至次年3月26日被处决前一直被收押在旅顺监狱。据导游介绍，此处关闭的原因是“内部维修”。但据韩联社观察，现场未贴出施工维修的相关通知，也不见任何施工的迹象。

同时，位于中国吉林省延边朝鲜族自治州龙井市的韩国独立运动家、文学家尹东柱故居，以及明东学校旧址纪念馆、龙井中学内的尹东柱教室，今年7月起也以维修为由暂停开放。韩联社引述当地一名出租车司机说，龙井曾是韩国游客在延吉的必经站，但近期都没有载过去龙井的韩国游客。

韩联社报道，有观点认为，中方此举或意在防止此前因尹东柱国籍标注引发的争议再度发酵。还有意见认为，中方有意淡化韩国民族的抗日运动色彩。

韩国驻大连领事办公室的一名不具名人士告诉韩联社，旅顺日俄监狱旧址博物馆建成于1902年，设施已非常陈旧，需要修缮。博物馆方面也说，原定2021年施工维修，但受冠病疫情影响推迟到今年。

上述人士还说，尹东柱故居部分墙体脱落、墙壁出现裂痕，以及屋顶长草。

旅居延吉的一名韩国侨民说，尹东柱故居所在的明东村地势低洼，容易遭水淹。8月初的暴雨还导致明东村入口的部分建筑被淹。这名韩国侨民说，在尚不明确中方用意的情况下有必要谨慎应对，以免过激反应给韩中关系造成负面影响。