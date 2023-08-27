中国证监会宣布根据市场情况阶段性收紧IPO节奏

中国证券监督管理委员会星期天（8月27日）宣布，根据近期市场情况，阶段性收紧IPO（首次公开售股）节奏，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

证监会在官网上公布，根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡。

对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，证监会决定实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。

证监会也宣布，突出扶优限劣，对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资，适当限制其融资间隔、融资规模。证监会也会引导上市公司合理确定再融资规模，严格执行融资间隔期要求。

此外，证监会决定进一步规范相关方减持行为。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

证监会也会从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏；鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。证监会也正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。

中国官方也在星期天宣布，将从星期一（28日）起，减半征收证券交易印花税。

另一方面，上交所、深交所、北交所也会将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例，由100%降低至80%。这项调整将自2023年9月8日收市后实施。证监会解释，此举是为了落实证监会发布的活跃资本市场、提振投资者信心的一揽子政策安排，促进融资融券业务功能发挥，更好满足投资者合理交易需求。