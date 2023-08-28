中国媒体喊话股市投资者：不要被负面新闻牵着鼻子走

在悲观情绪蔓延中国股市之际，中国媒体发文向股市投资者信心喊话，强调“不要被负面新闻牵着鼻子走”。

证券时报网星期天（8月27日）发布题为《考验信念的时刻来了！A股估值已低于2008年1664点水平，股息率超3%的个股市值达20万亿》的文章。

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文章首先指出，在连续的政策呵护之下，上周上证指数再度失守3100点，悲观情绪蔓延。

文章接着称，市场情绪跌至冰点，以至于对来自管理层的呵护政策都视而不见，但市场的共识往往是错误的，行情在绝望中产生，在犹豫中上涨，在疯狂中灭亡，此时股市机遇大于风险。

文章提到，尽管宏观经济疲弱、地缘政治不平静等因素给股市笼罩了一层阴影，但如果熟悉金融史就会明白，只有这样的时代才能带来股市的普遍低价。

文章以美国为例指出，美国20世纪70年代中期经济停滞与高通胀并存，利率一度高达20%，股神巴菲特将这一时期视为成熟的果实已经低垂到地面的时代，以极低的估值大买华盛顿邮报等公司，“最终收获梦幻般的收益”。

文章说，中国A股当前的估值已经低于2008年1664点时的水平。统计数据显示，当前上证指数的动态市盈率为11倍，而在2008年10月28日上证指数1664点时的动态市盈率为13倍；当前沪深300的动态市盈率为10.8倍，而在上证指数1664点时动态市盈率为12.8倍。

“A股估值处于低位，当前的股息率也充满吸引力。统计数据显示，红利指数的股息率为4.4%，该指数估值（市盈率）仅有5.3倍；上证指数的股息率为2.2%，沪深300指数的股息率为2.2%。值得关注的是，A股上市公司加大分红和回购的力度方兴未艾，这将进一步增强A股的吸引力。”

文章呼吁股市投资者不要被负面新闻牵着鼻子走，并称有投资者担忧A股有“系统性风险”，但普通投资者眼中所谓的“系统性风险”，在价值投资者眼里，正是黄金满地的感觉。

文章最后说：“相信优质的好公司一定能穿越牛熊。股市的赢家都是在好公司便宜时有勇气买入并持有，看到长远并坚持到底。”