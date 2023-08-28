恒大再报数百亿人民币净亏损 今将在香港复牌

深陷债务困境的中国房企恒大集团在停牌17个月后，将在星期一（8月28日）正式复牌，这个全球负债最重的房地产开发商也公布，今年上半年净亏损300多亿元人民币（下同，约56亿新元）。

根据彭博社，恒大星期天（8月27日）在香港交易所发布公告称，截至6月30日的六个月归属股东的净亏损达330亿元人民币。在此之前，恒大在推迟已久的财报中披露，前两年累计亏损超过5800亿元人民币。

恒大已申请于星期一上午9时起恢复股票交易。该公司早前称内部监控体系和流程已基本完善，足以履行在香港交易所上市规则下的责任。恒大最近一次交易是在2022年3月18日，当时的市值已从2017年的峰值下跌了逾95%。

恒大星期天发布的公告还显示，该集团同期净亏损总额达393亿元人民币，截至6月30日的总负债为2.39万亿元人民币，不包括6040亿元人民币的合同负债。上半年总负债为1.78万亿元，高于2022年的1.72万亿。

恒大的公告称，截至6月末总资产为1.74万亿元人民币，其中现金、现金等价物和受限制现金总额134亿元人民币。

彭博社报道认为，上述信息让离岸债券持有人在考虑恒大的债务重组方案时，有更多的消化空间。恒大这家违约的房地产巨头还要求在星期一召开债权人会议，批准其离岸债务重组计划。

恒大集团在2021年12月首次出现美元债务违约，此后就重组事宜和债权人进行了近两年的谈判。