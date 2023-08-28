上半年中国共查处民生领域贪腐问题3万6000余个

中共中央纪委国家监委数据显示，今年上半年，中国全国共查处民生领域不正之风和腐败问题3万6000余个，批评教育帮助和处理5万2000余人。

《中国纪检监察报》星期一（8月28日）报道上述数据。

报道称，二十届中共中央纪委二次全会强调，要聚焦就业创业、教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域，着力消除基层消极腐败现象。今年以来，各级纪检监察机关持续加强对惠民富民政策落实情况的监督检查，坚决查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为。

报道举例，部分省市强化一线调研，其中云南省保山市纪委监委对当地乡镇、村（社区）和农户的“一卡通”办理、保管、使用以及享受补贴项目种类、补贴标准、兑付金额、受益人和持卡人等信息逐一核实，着力发现补贴资金管理、发放过程中存在的责任、腐败和作风问题。

福建省龙岩市聚焦救助补助政策落实、资金发放、下属单位财务运行以及监管责任落实情况，开展蹲点调研，推动职能部门对困难群众救助补助资金发放不规范等问题查漏补缺、建章立制。当地自今年2月以来，共追责问责19人，排查廉政风险点463个，梳理权责清单754条。

重庆市铜梁区选择紧盯民生领域突出问题，深入纠治社保领域弄虚作假、违规审批、骗套资金等问题，综合研判核查疑点数据，督促区社保中心、各镇（街道）社保所整改问题53个。

甘肃省兰州新区纪工委监工委则紧盯养老社保领域腐败和不正之风，督促当地民政司法和社会保障局开展失业保险基金管理问题专项整治，对甘肃省社会保险事业中心反馈的1204条失业补助金疑似问题全面核查，发现违规领取失业补助金线索30条，追回违规领取失业补助金19万6000元（人民币，下同，约3万6000新元）。

报道还提到，有省份充分运用大数据监督，深化民生问题基层治理。其中，浙江省纪委监委打造基层公权力大数据监督平台，将农业农村、民政等部门的数据全面归集，与基层公权力全过程监督、民情质询等信息贯通，实现数字化监督场景。自平台上线以来，已构建监督模型536个，产生红色预警信息2万4000余条。

贵州省纪委监委也推动对民生领域大数据监督系统进行升级改造，新增监督检查、问题处理、线索处置、案件管理等基础台账管理功能，强化对民生资金领域问题数据及相关线索处置情况的全程记录、跟踪追溯。今年上半年，运用该大数据监督系统，共发现异常问题数据3400余条，通过线下核实发现1900余个违规问题，追回资金61万余元。