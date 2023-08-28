中国官方发布措施支持青年科技人才挑大梁

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发加强青年科技人才培养和使用的措施文件，强调支持青年科技人才“挑大梁、当主角”。

新华社星期天（8月27日）报道称，这份名为《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》的文件既注重思想政治引领，又注重科研支持、职业发展、生活保障服务和身心健康关爱；既有原则性要求，也有量化要求。

中国科技部负责人解读称，措施将加强思想政治引领，激励引导青年科技人才在实现高水平科技自立自强和建设科技强国、人才强国实践中建功立业；并将强化职业早期支持，基本科研业务费重点用于支持35岁以下青年科技人才开展自主研究，有条件的单位支持比例逐步提到不低于年度预算的50%。

措施明确，支持青年科技人才在国家重大科技任务中“挑大梁”、“当主角”。国家重大科技任务、关键核心技术攻关和应急科技攻关应大胆使用青年科技人才，40岁以下青年科技人才担任项目负责人和骨干的比例原则上不低于50%。

措施要求，中国国家科技创新基地大力培养使用青年人才，积极推进科研项目负责人及科研骨干队伍年轻化，鼓励各类国家科技创新基地面向青年人才自主设立科研项目，由40岁以下青年科技人才领衔承担的比例原则上不低于60%。

措施也明确，深入实施国家重点研发计划青年科学家项目，负责人申报年龄可放宽到40岁，不设职称、学历限制，探索实行滚动支持机制，经费使用可实行包干制。

在人才分类评价方面，措施也明确要求不把论文数量和人才称号作为机构评价指标，避免层层分解为青年科技人才的考核评价指标。