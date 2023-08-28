郭台铭正式宣布参选台湾总统 强调为促成在野阵营整合

鸿海集团创办人郭台铭正式宣布参选台湾总统，他强调自己参选是要推进在野阵营整合，因为“整合才能胜选”。

郭台铭星期一（8月28日）上午在主流民意大联盟记者会上，宣布自己会以总统参选人的身份，投入2024总统大选。

郭台铭说，基于对台湾政经局势的忧心，更基于对台湾民主社会的信念，过去几个月以来，他一直努力号召在野阵营团结整合，因为唯有整合才能达成目标。

他认为，只有主流民意大团结，才能实现理想与目标。“遗憾的是，过去三个多月来，在野力量仍然各有计算，整合工作完全没有进展。”

郭台铭指出，在这段期间看不到公共政策实质讨论，特别是两岸和平、国际关系、经济发展和科技升级，这些攸关台湾前途的决定性方针，至今仍流于空洞陈述。

他说：“今天我宣布参选总统，并全面展开连署，以取得参选资格，就是要代表主流民意，予以整合蓝白两党。”

根据台湾中央选举委员会公布的期程，9月13日至9月17日受理申请为总统、副总统选举被连署人，9月19日至11月2日受理连署书件，11月14日前公告连署结果。

至于连署门槛，依台湾总统副总统选罢法规定，连署人数应达最近一次立委选举选举人总数1.5%，约29万人。

郭台铭在记者会上强调，他坚信“民意永远大于党意”，公益永远大于私利。“我的参选要推进在野整合，整合才能胜选。参选是为了整合，整合才能致胜。”

郭台铭最后也警告，如果在野阵营不整合，最终会“便宜赖清德”。

他说：“我，郭台铭本来没必要选，但是，郭台铭所代表的中间声音却不能缺席。我期许自己能成为团结的最大公约数，我也将继续邀请在野阵营其他两位候选人，一起坐下来，你喝咖啡，我喝奶茶，一起好好商谈国家大事......咬定青山不放松，立根原在破岩中。”

郭台铭曾因在疫情期间捐赠BNT辉瑞疫苗，获得不少台湾民众感戴。他原本希望代表国民党参选，今年5月17日确定无法获得国民党征召后，在脸书宣告“我将信守承诺会尽最大努力支持侯（友宜）市长胜选”。

随后，侯友宜民调不振，郭台铭重振旗鼓，多次表示参选到底，在面对诚信质疑时则以“民意永远大于党意”回应。

台湾将在四个半月后的2024年1月13日举行总统与立委选举，民进党总统参选人赖清德目前的民调支持度，遥遥领先国民党参选人侯友宜，以及民众党参选人柯文哲。