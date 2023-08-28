台音乐人刘家昌发公开信 喊话韩国瑜参选总统

台湾知名音乐人刘家昌在社交媒体贴出给前高雄市长韩国瑜的公开信，痛斥现在的蓝营太烂，进而导致民进党在2024年总统选举的民调遥遥领先，并呼吁韩国瑜“站出来带领我们”。

刘家昌星期一（8月28日）早上在脸书发出给韩国瑜的公开信，称眼见台独的民进党民调遥遥领先，不是因为绿营太强，而是蓝营太烂，“一切都是朱立伦一个人坚持己见造成的。”

刘家昌认为，国民党推出侯友宜参选，是为了一党之私玩出的把戏，没半点民意可言。他批评，朱立伦拖拖拉拉一阵后知道自己这次无法选，便找个跟他有交情的候友宜，以便未来继续掌控，并在党员有意见时，以“牺牲小我、完成大我”的态度来阻挡。

刘家昌说，朱立伦的做法就是在伤害“中华民国”，并指当年韩国瑜参选时，候友宜扯后腿、嘲笑韩国瑜选总统是笑话，如今却也做出同样的事来参选，批评侯友宜“一个从不跟人团结的人，自己选时就要人跟他团结，厚颜无耻。”

刘家昌在公开信中对韩国瑜喊话：“今天中华民国被国民党走到尽头了，你还能待在家里不出来吗？我代表成千上万的中华民国国民，要求你这一役不能缺席，国家需要你挺身而出，跟中华民国派一起打一场胜仗。”

刘家昌并说，希望认同他说法的人转发公开信，“请韩总也站出来带领我们”。截至发稿时，这封公开信在脸书被转载300余次，获得近5000点赞。

在台湾2020年总统大选中，代表国民党出征的韩国瑜拿下约38%的得票数，败给民进党的蔡英文，后者拿下57%，胜出韩国瑜约265万票。

目前已有四人宣布参加明年举行的台湾总统选举，分别是代表民进党的赖清德、国民党的侯友宜、民众党的柯文哲，以及星期一刚刚宣布正式参选的鸿海集团创始人郭台铭。