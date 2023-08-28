国民党警告 党内为郭台铭助选者将严肃处理

在鸿海集团创办人郭台铭宣布参选台湾总统后，国民党警告该党党员不要为郭台铭进行公开站台等助选行为，否则将会被严肃处理。

综合中时新闻网、《自由时报》、《联合报》等多家台湾媒体报道，国民党星期一（8月28日）上午发布声明称，对于郭台铭参选总统表示极度遗憾，但仍盼郭台铭信守当初“会尽最大努力支持侯市长胜选”的承诺，共同归队支持国民党参选人侯友宜。

国民党指出，国民党中常会于3月22日通过授权主席以“征召”形式产生总统候选人，郭台铭当初表达参与国民党提名意愿时，其实并非国民党党员，但国民党基于主流民意是“下架民进党”，仍将其纳入评估，征召过程、时程与相关依据，都非常清楚且公开，事前也已充分让侯郭两位参选人理解，经公平公正程序，由侯友宜胜出。

国民党说，郭台铭在5月17日征召结果公布时，更曾在脸书亲自发布“我心长照中华民国”帖文，强调“我将信守承诺会尽最大努力支持侯市长胜选，战胜2024的大选，让无能的政府下架”、“昨日晚间面贺侯市长被征召时，已委托原先关于促成台湾关键转型的‘和平’、‘繁荣’、‘清廉’的主要政见，期望能持续推动”。

“可见郭台铭已明确承诺要支持侯友宜胜选，更将其重要政见托付给侯友宜促其认真实现，不管现在提出任何理由，都不应推翻其三番五次且白纸黑字承诺、违逆捍卫‘中华民国’的共同理念。”

国民党强调，郭台铭是关公的信徒，关公具忠义精神，忠于国家、义薄云天、重诚信重然诺。为了让台湾人民免受战争荼毒，为了让“中华民国”免于向下沉沦，只有非绿阵营团结在一起才是真正忠于国家，只有遵守自己提过的承诺才是真正一言九鼎，相信作为关公信徒的郭台铭不会不了解。

国民党表示，对于郭台铭的心意及其团队的动向与想法都有清楚掌握，相信郭台铭最后仍然会归队与下架民进党的主流民意团结在一起，支持国民党及侯友宜一起下架民进党，而非亲痛仇快的保送民进党、保送赖清德。

国民党最后指出，郭台铭正式公布其独立参选、参与连署之意向，已视同《一一三年中华民国总统暨立法委员选举，中国国民党党员行为规范》内规范之“参选人”，为其公开站台、动员扫街及其他公开助选之行为将违反《党员行为规范》。党纪没有模糊空间，党员如涉违纪问题将由权责单位严肃处理。

另一方面，国民党籍云林县长张丽善批评郭台铭参选总统就是“没有诚信”，并指这让在野党为团结而做出的努力前功尽弃。

她进一步说，国民党总统参选人侯友宜、民众党总统参选人柯文哲、郭台铭都是属在野团体，大家是不是可以整合，分别扮演不同角色来促成合作，这个想法本来已有眉目，各方都愿意坐下来谈。但现在因郭台铭宣布参选，导致整合努力胎死腹中，“这样结果真的不好，很不团结”。