环球时报发文要求大英博物馆归还中国文物

英国知名博物馆大英博物馆爆出大量文物被盗之际，中国官媒《环球时报》发布社评文章，要求大英博物馆无偿归还中国文物。

环球网星期天（8月27日）深夜发布题为《社评：请大英博物馆无偿归还中国文物》的文章，称“作为一家中国媒体，正式向大英博物馆提出要求，请把所有通过非正当渠道获取的中国文物无偿地归还中国。”

文章喊话大英博物馆“不要再采取抵触、拖延和敷衍态度”，要先向全世界做出归还的公开承诺，并尽快启动“这项早就该做的工作”。

《环球时报》文章还说，在道义上支持其他曾经遭受英国劫掠的国家比如印度、尼日利亚、希腊等提出文物归还的诉求。呼吁英国政府在法律及相关程序上予以配合推动，指“这将是对英国是否真心诚意洗刷殖民污点、弥补历史罪责的一种考验和验证”。

文章指，大英博物馆所收藏的多达800万件巨量藏品中，绝大部分都来自英国之外的世界其他国家，而且相当部分是通过非正当渠道得来的。其中，有约2万3000件来自中国的文物，包括《女史箴图》的唐代摹本、辽三彩罗汉像、商周青铜器、魏晋石佛经卷等中国国宝，大多都是当年英国“趁人之危、趁火打劫，甚至直接对中国制造劫难趁机劫掠或盗取得来的”。

上述文章发布后，星期一（28日）登上新浪微博热搜榜榜首，不少中国网民在评论中表达支持。但也有网民认为，官方应该通过外交渠道沟通，媒体发布中文文章只能赚取流量，达不到实质效果。

大英博物馆被爆出大量文物被盗、甚至被放上网拍卖后，馆长菲舍尔8月25日宣布辞职，为博物馆先前没有充分调查藏品流失事件承担责任；博物馆董事会主席奥斯本26日说，失踪文物数量大约为2000件，目前追回工作正在进行中。

文物失踪丑闻引发各国强烈抗议，要求大英博物馆归还文物。其中，希腊再次要求英国归还19世纪从希腊运走的文物，尼日利亚等国也呼吁大英博物馆归还被掠夺的文物。