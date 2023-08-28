港大研究：疫情令香港儿童肥胖率增加逾三成

香港大学医学院研究发现，冠病疫情三年间，幼儿肥胖率从约15%增加至近20%，增幅逾三成，主要与饮食习惯改变、缺乏运动量、作息混乱和过分使用电子产品有关。

据《明报》星期天（8月27日）报道，港大临床医学学院儿童及青少年科学系临床副教授叶柏强介绍，香港卫生署数字显示，在2019年至2020年间，4岁小童超重比率由2.8%升至5%；小学一、二年级学生的超重的比率则由13.9%升至20.9%；中一学生超重比率也从21.4%升至24.1%。

叶柏强指出，肥胖率急升与儿童饮食习惯大有关系。研究发现，疫情期间逾75%的儿童每日摄取过量的钠，另有64.4%的儿童摄取的钙低于建议摄取量，12%的儿童摄取维他命D不足。叶柏强解释，儿童若吸收过多盐分，短时间可致过度活跃症，长远则可能出现血压高，对心脏、肾造成负荷。此外，有不少基层家庭在疫情期间难以获得新鲜蔬果，因此以罐头食品代替，令儿童吸收营养的机会减少。

研究还显示，疫情下儿童的运动量严重不足，只有20%儿童的假日运动量达到世卫标准，平日的运动量更是仅有5%儿童达标。

叶柏强还指出，疫情导致小学生的就寝时间越来越晚，使用电子产品的时间也由疫情前的2小时大幅升至7小时，担心此趋势会影响儿童心智，造成专注力不足、过度活跃等问题。