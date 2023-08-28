中国拟立学位法：利用AI代写学位论文等或被撤销学位证

中国媒体报道，学位法草案星期一（8月28日）提请中国全国人大常委会审议，其中提到如果已经获得学位者被证实利用人工智能（AI）代写学位论文，或将被撤销学位证书。

根据中国新闻网，学位法草案共七章40条，包括总则、学位管理体制、学位授予权的取得、学位授予条件、学位授予程序、学位质量保障与监督、附则。

草案明确，已经获得学位者，在获得该学位过程中有下列情形之一的，经学位评定委员会审议决定，由学位授予单位撤销学位证书。

这些情形包括：学位论文或者实践成果存在抄袭、剽窃、伪造、数据造假、人工智能代写等学术不端行为的；盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的入学资格，或者以徇私舞弊等非法手段取得入学资格、毕业证书的；在学习期间存在不应当授予学位的其他违法违规行为的。

草案还规定，盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的高等学历教育入学资格等行为，构成犯罪的，将追究刑事责任。

在学位授予条件方面，草案要求学士、硕士、博士学位获得者需要达到相应学术水平或者专业水平，名誉博士学位获得者需要在特定领域作出贡献；要求学位授予单位在法定学位授予条件基础上，制定学位授予具体标准。

在完善学位授予程序方面，草案规定，申请学士学位，由学位评定委员会组织审查，作出是否授予学位的决定；申请硕士、博士学位，在通过同行专家评阅、答辩等程序后，由学位评定委员会组织审核，作出是否授予学位的决定；授予名誉博士学位，由学位评定委员会审议通过，报中国国务院学位委员会批准。

草案还明确，健全学位授予争议的解决途径，保障各方合法权益。学位申请人对有关学位授予决定不服的，可以向学位授予单位申请复核；对复核决定仍不服的，可以向省级学位委员会提出申诉。