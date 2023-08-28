湖南桑植县遭遇1998年来最大短时强降雨

中国湖南省上周末发生强降雨，其中暴雨中心桑植县遭遇自1998年以来短时降雨强度最大、覆盖范围最广的一次强降雨，相关受灾地区共组织民众转移避险3000余人次。

综合新华社和《湖南日报》报道，湘西北地区8月26日至27日（星期六至星期天）发生暴雨到大暴雨，局地降下特大暴雨，强降雨集中的桑植县、石门县、永顺县、澧县出现不同程度受灾。

报道称，湖南省防汛抗旱指挥部正组织受灾地区各级各部门抗洪抢险，桑植县、石门县启动防汛三级应急响应，张家界市、永顺县启动防汛四级应急响应，受灾地区共组织民众转移避险3000余人次。

据报道，暴雨中心位于桑植县，其中桑植县凉水口镇的谷罗山去气象站三小时降雨量达到217.5毫米。本轮降雨为此县自1998年以来短时降雨强度最大、覆盖范围最广的一次强降雨。

强降雨导致湘西北部分河流水位上涨迅猛，其中澧水干流桑植站出现洪峰水位259.21米，超过警戒水位2.71米，最大涨幅达10.85米。桑植县城部分低洼地带出现内涝，部分乡镇的农房被淹，澧水沿岸多条道路通行受阻，多条县乡级公路出现不同程度塌方。

气象部门预测，28日至29日，湖南以多云天气为主，湘南部分地区有弱降水。此外，目前湖南部分地区存在气象干旱等情况，全省防汛抗旱形势比较复杂。