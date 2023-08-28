台行政院长：将对日水产等严格把关并会公开检测结果

对于日本政府将福岛核废水排放入海，台湾行政院长陈建仁说，政府将透过跨部会，针对海水、海产及日本进口鱼类严格把关，并公开检测结果，保障台湾民众的健康与安全。

综合台湾中央广播电台、《自由时报》报道，针对上述情况，陈建仁星期一（8月28日）上午出席“全国客家会议”前受访时，作出以上表述。

日本政府自上星期四（24日）开始将福岛第一核电厂废水排入太平洋，引发各国争议及反弹，台驻日代表谢长廷在脸书发文说，日本311地震后，世人对放射性的议题有些敏感，不过微量的放射性元素反而对身体有益，被解读是为日本政府护航。谢长廷随后再透过脸书解释自己谈的是温泉中镭的效果，只字未涉及核废水。

陈建仁表示，谢长廷已对自己的言论进行澄清与说明。对于日本排放核废水入海，政府会监控相关环境及食品中的辐射含量，也会对海水及海产严格把关，以保障台湾民众的健康与安全。

陈建仁说：“政府会透过跨部会的努力，对我们的海水、渔产、所有的生态环境样本，以及从日本进口的鱼类都做严格的把关。我们也会把相关的检测结果在公开的资讯平台向台湾民众说明，政府一定会以最严格的标准把关。”

台湾农业部部长陈吉仲星期一受访时说，台湾行政院原子能委员会、卫生福利部、农业部跨部会合作，针对台湾周遭海洋的水体和所有重要水产品，进行全面监测和检测。目前所有检测数据显示安全无虞，请消费者放心。

陈吉仲强调，日本核废水排放事件是科学议题，国际相关组织都有做监测，台湾也进行跨部会监测和检测，秉持科学的根据，所有检测数据都会适时对外公布。

陈吉仲说，目前所有水体、水产品的检测数据都显示安全，只要有任何一个疑虑，台湾将向日方反映。