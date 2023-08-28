蒋万安双城论坛与宋涛会面？台北市府：没有规划

台北市长蒋万安将到上海出席双城论坛，对于他是否将与中国大陆国台办主任宋涛会面，台北市政府发言人称，目前没有规划。

据《自由时报》报道，殷玮星期一（8月28日）接受媒体访问并回应双城论坛相关问题，他说，不知道蒋万安将与宋涛会面的消息哪来的，台北市府不知情，目前也无此规划。

被问到蒋万安是否将寓意为两岸和平的“双口瓶”赠予上海方面作为礼物时，殷玮说，出访前都会做好礼节，但更重要是进行实质的市政交流以推动对话，对于两岸整体产生正面助益。

针对此次双城论坛将有众多台商参加，也传出有其他台商希望报名，殷玮表示，双城论坛本就是两岸重要沟通管道，现在也是唯一官方交流平台，现在两岸关系紧张，更彰显其重要性，陆委会说乐见，中央也说要推动两岸交流，民间反应也热烈，代表民众希望往两岸和平方向推动、期待实质交流。

殷玮强调，去中国大陆一定会以对等尊严、善意、互惠为原则，推动实质交流，也希望这对于两岸和平有所帮助。

对于台风苏拉是否会影响行程，殷玮说，气象专业团队判断苏拉路径的确更往南移，蒋万安已特别要求各局处做好防台风准备，市府也会持续密切关注，有消息再跟外界报告。

蒋万安将于8月29日至31日率团出访上海，参加“2023双城论坛”。蒋万安早前表示，在整个大环境越困难的情形之下，双城论坛更须扮演非常重要的交流角色。