中国海警局：海上涉砂违法犯罪形势明显好转

中国海警局公布，经过综合整治，中国海上涉砂违法犯罪形势明显好转，盗采海砂势头已得到有效遏制。

根据中国生态环境部官方微博消息，中国海警局新闻发言人刘德军星期一（8月28日）在生态环境部例行新闻发布会上，介绍盗采海砂的整治情况时如是说。

刘德军说，盗采海砂影响海洋生态环境安全，破坏海洋生物资源多样性。未经处理的海砂用作建筑材料会给建筑工程带来严重的质量隐患，威胁人民群众的生命财产安全。今年以来，中国海警局坚决贯彻落实决策部署，打防并举、一体联动、综合整治，海上涉砂违法犯罪严峻形势得到明显好转，盗采海砂的高发势头已经得到了有效的遏制。

刘德军介绍，通过陆海联动抓整治，中国海警局首次联合最高检、公安部部署开展专项整治行动，围绕“采、运、储、销”各个环节，聚焦重点海域、重要目标和关键场所，部署专门力量加大重点砂源地海域巡查力度，严密港口、码头、岸线等防控，加强线索核查和专案侦办，实施全区域覆盖、全时段管控、全链条打击。

刘德军说，中国海警局突出重点抓整治，定期研判涉砂违法犯罪形势，突出人、船和项目等监管力度，加强海砂开采、港口建设、航道疏浚等项目全程监管，联合相关部门全面清理整治“三无”“隐形”采砂船，加大现场盗采活动的侦查打击力度，全面提升打击整治的针对性和实效性。

在强化规范抓整治方面，刘德军说，中国海警局联合“两高”出台《依法打击涉海砂违法犯罪座谈会纪要》，遴选发布五起非法采砂犯罪典型案例，完善法律适用规则，统一相关犯罪的定罪量刑和刑事政策把握标准，为执法办案提供法治保障。