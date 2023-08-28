郭台铭称愿牺牲个人财产 不让中国大陆攻台

在宣布参选台湾总统后，鸿海创办人郭台铭表示，他愿意牺牲个人的财产，不让中国大陆攻打台湾。

郭台铭星期一（8月28日）上午召开记者会，宣布决定以总统参选人的身份，投入2024总统大选。

路透社记者在会上用中文向郭台铭提问：“你是鸿海的创办人，也是鸿海很重要的股东，所以如果你当选，如果中国要给你施压，应该会很简单吧，因为鸿海在中国的投资蛮大。你是会怎么解决这个问题？”

对此，郭台铭回应说，四年前已将鸿海经营权交出去，他在这期间完全没有“管公司任何一件事情”，并强调自己已离开鸿海的经营层面。

他说：“如果中共政权说，如果你不听我的话，我把你鸿海财产没收，我会说，Yes，please do it（是的，请这样做），如果我牺牲我个人的财产，它（大陆）不要来打台湾，我愿意重新做我的模具工人。只要它不来打台湾，但是我不能听从它的指派。不然今天为什么有很多台湾媒体，不管蓝绿两边的媒体，都在天天骂我。”

郭台铭强调，这意味着他从来不受大陆的控制。

福布斯网站实时富豪榜的数据显示，郭台铭的个人财产高达72亿美元（97.7亿新元）。

郭台铭也提到，鸿海有将近百万个股东，他只是其中一个，并称如果大陆要没收鸿海的财产，他个人在大陆没有一分一毛财产，包含土地跟房地产都是过去鸿海投资所拥有的。

郭台铭还警告，如果大陆要没收鸿海的资产，不是针对他一个人，“胆敢做这事情，全世界有哪一个国家、投资机构和公司，敢在中国投资？”