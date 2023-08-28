港澳联合侦破今年最大冰毒案市值1.7亿港元

香港海关与澳洲当局联合展开行动，破获一宗大型海路贩运毒品案件，检获约240公斤疑似冰毒，市值约1.7亿港元（约2900万新元），逮捕四名男子。这是香港执法部门今年破获的最大冰毒案，也是有史以来最大进行国际监控而破获的毒品案。

据《星岛日报》星期一（8月28日）报道，香港与海外执法机构7月初进行情报交流时，发现一批从墨西哥寄往香港的人造皮革。香港海关说，从墨西哥出口人造皮革极之罕见，而且收货人为香港一家今年还未有入口人造皮革海运纪录的纺织公司，因此起了疑心。

在这批货物到港后，执法人员于7月12日开始检查，发现600多卷人造皮革，经过X光检验，发现其中40卷有可疑影像，测出中间位置藏有毒品，最后证实是冰毒。

经调查，执法人员发现这批货物将会以远洋轮船运至澳洲悉尼，因此在做完检验后，香港海关将人造皮革还原包装，放回货柜内，并与澳洲执法机关展开监控递送行动，之后于8月23至25日，在香港及澳洲悉尼分别拘捕三名和一名疑似涉案男子。

在澳洲被捕的28岁男子负责运输及租用仓库，也是该犯罪集团的骨干成员，在当地面对贩运毒品的指控。在香港被捕的三名男子，分别为收货公司董事、物流公司负责人以及职员，三人取保候审。