恒大原计划今召开的债权人会议再延期

原定于星期一（8月28日）举行的恒大债权人重要会议再度延期。

根据第一财经，这家深陷财务困境的中国房地产商在星期一午间发布公告称，恒大协议安排会议将延期至9月26日举行，景程协议安排、天基协议安排则延期至9月25日举行。

对于此次延期，恒大指出，尽管协议安排会议召开在即，公司及其信息代理人仍接连收到恒大协议安排债权人就重组提出的多项问询。因此，公司及其信息代理人和顾问，有必要继续致力于解答协议安排债权人的疑问，并协助协议安排债权人。

恒大认为，在如此规模和复杂的重组中，境内外全部协议安排债权人都要理解重组程序和协议安排条款是至关重要的，以最大限度地提高债权人对重组的参与度并为其知情决策提供支持。

恒大股票星期一已在香港交易所正式复牌，盘中股价最大跌幅超过八成。恒大说，股票恢复买卖，是协议安排债权人在考虑拟议的重组和协议安排时，需要考虑的相关新进展。由于这影响到协议安排对价，公司有责任在协议安排会议之前，为协议安排债权人提供足够的时间来考虑该进展。

第一财经报道，根据恒大此前发布的债务重组方案，在恒大协议安排中，其给出的第二个选择即发行新债和转股结合，该方案下除了部分新发债券外，剩余债务与恒大持有的物业和汽车、恒大的股权挂钩，转换为对应的股票。

鉴于上述因素，恒大表示，应延长协议安排债权人必须考虑、理解和评估协议安排条款的期限。

这是恒大第二次推迟债权人会议。该会议最初定于8月23日举行，此后因恒大汽车引入战略投资者等动作而延迟到8月28日。恒大说，再次延期也能给债权人以更多时间考虑恒大汽车的交易及其对协议安排债权人的影响。

恒大认为，此前关于债务重组方案实施的最后期限原定于2023年12月15日，因此尽管债权人相关会议将延期约一个月，仍能符合整体的预计时间表，符合债权人对实施重组的预期。

受此影响，协议安排批准聆讯也将延期。根据债务重组流程，恒大的上述协议安排若能得到批准通过，将需进一步获得相关法院的通过与批准。此前，恒大协议安排批准聆讯原本定在9月1日、5日及6日，如今也将进行相应延期。恒大称，将联系相关法院以请求在协议安排会议延期后，在实际可行的情况下尽快将协议安排批准聆讯延期及重新列入议事日程。