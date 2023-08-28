中国驻日大使促日方依法处置中使领馆被滋扰

中国驻日本大使吴江浩就中使领馆被日本民众电话滋扰，向日方提出严正交涉，并敦促日方依法处置。

据中国驻日大使馆官网星期一（8月28日）发布的消息，中国驻日本使馆发言人以答记者问形式，回应驻日大使吴江浩与日本副外长会面的提问时说，吴江浩星期一下午应约会见日本副外长冈野正敬。

发言人说，吴江浩就福岛核废水排海问题进一步阐明中方严正立场，强调日方不顾国内外强烈质疑和反对呼声，执意启动福岛核废水排海，给全球海洋环境和全人类健康安全带来巨大风险隐患和不可预测危害，引发包括中国在内国际社会强烈愤慨。

中国驻日本使馆说，日方排海在道义、科学和法律上都存在严重问题，应立即停止这一错误行为，以真正负责任的态度同周边邻国诚实沟通，接受国际社会严格监督，切实采取科学、安全、透明的方式处置核废水。

发言人也说，吴江浩就中国驻日本使领馆遭受滋扰提出严正交涉，表示近日中国驻日使领馆接到大量来自日本国内的骚扰电话，对使领馆正常运转造成严重干扰。中方敦促日方依法处置，切实保障中国驻日使领馆及在日机构、企业、公民和来日中国游客人身安全。

针对日方提及驻华外交机构和在华公民安全等问题，吴江浩表示，中方将继续依法保障日本驻华使领馆安全和在华日本公民合法权益。

日本福岛核电站处理水排海启动之后，国内各地开始接到大量从中国打来的骚扰电话。日本外交部说，日本副外长冈野正敬星期一为此事召见了中国大使吴江浩。

日本外交部发表声明说，在中国境内的日本设施也接到骚扰电话，并敦促中国政府立即采取适当行动，确保境内日本公民的安全。