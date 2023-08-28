中国股市高开低走 沪指再跌破3100点

尽管中国官方周末连发利好政策，但A股三大股指星期一（8月28日）均高开低走，收盘涨幅都仅在1%上下，沪指更是一度突破3200点，却最终再次跌下3100点。

据澎湃新闻报道，在周末重大利好消息下，A股三大股指8月28日集体大幅跳空高开，沪指直接站上3200点之上。但早盘两市就出现了高开低走的走势，尾盘涨幅更是进一步收窄。

截止28日收盘，上证综指涨1.13%，报3098.64点；深证成指涨1.01%，报10233.15点；创业板指涨0.96%，报2060.04点。

报道统计，从盘面上看，券商高开低走；地产午后回落，多股打开涨停；煤炭、保险、建材涨幅靠前，水产养殖、核污染防治概念活跃；白酒、食品等消费股不振，半导体产业链走弱。

据数据提供商Wind统计显示，两市共3614家上涨，1505家下跌，平盘有128家。

据报道，沪深两市星期一成交1万1266亿元（人民币，下同，约2100亿新元），较前一交易日的7663亿元增加3603亿元。其中，沪市成交5172亿元，比上一交易日3178亿元增加1994亿元。

北向资金当天午后加速离场，全天净卖出82.47亿元。其中，沪股通净卖出42.83亿元，深股通净卖出39.65亿元。

中信建投研报指出，当前市场政策底显著，且后续地产与资本市场政策有望持续催化，经济基本接近底部，分红类资产受益确定，复苏类资产有待验证，产业趋势等待催化，预计市场将追逐产业趋势强弹性资产。

中国证券监督管理委员会星期天（8月27日）宣布，将阶段性收紧首次公开售股（IPO）节奏；同时，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。中国财政部和税务总局同天也宣布，将从星期一起，减半征收证券交易印花税，以活跃资本市场、提振投资者信心。