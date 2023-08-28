港社团主席称删除被指涉违国安法征文并解散社团

推动广东话的香港注册社团“港语学”主席陈乐行称，该社团已删除征文比赛中一篇被指涉嫌违反《香港国安法》的文章，同时也将解散“港语学”。

陈乐行星期一（8月28日）在“港语学”脸书专页发布公告称，近日香港国安处人员到他的旧居，即他家人的住所搜查及问话，指港语学一篇广东话征文比赛参赛作品涉嫌违反《香港国安法》，要求下架。为保障他家人和前成员的安全，经咨询法律意见，他决定从即日起停止香港注册社团“港语学”所有运作，并启动解散程序。

陈乐行在公告中说，上星期二（22日）早上，香港国安处人员到他的旧居要求见他本人，当时家人回复指他身处外地无法会面。但国安处人员仍在没有搜查令的情况下进入他家人的住所，并要求他的家人转达，将“港语学”三年前中西区广东话征文比赛的一篇文章下架。

陈乐行说，他随后致电香港国安处查询相关事件，国安处人员告知当日曾搜查他年前经营的蛋糕店，并提到他家人及“港语学”旧成员的情况，要求他即时下架有关文章。考虑到在港家人的情况，陈乐行当日将有关文章即时删除。

陈乐行说，香港国安处人员强调，因中西区民政处多次联络他不果，在咨询律政司后，认为有关文章违反《香港国安法》，先采取有关行动。但他翻查同中西区民政处的电邮来往纪录，截至2021年12月21日，他向民政处查询发还款项问题，至今未获任何回复，徨论通知将任何文章下架。

陈乐行强调，“港语学”从2020年至今的社区活动及组织工作，均由他全权决定。而自从被民政处拖欠拨款，为减省成本，目前只有他经营会务及日常运作。至于社交平台及网站营运，也是他一人负责管理及运作，和他的家人、任何挂名成员或在港人士均无关系。