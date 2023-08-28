侯友宜：对郭台铭的一些言论不予置评

对于鸿海创办人郭台铭宣布独立参选总统，并称愿意牺牲个人的财产换取台海和平，国民党总统参选人侯友宜回应说，对郭台铭的一些言论不予置评。

据《联合报》报道，侯友宜星期一（8月28日）出席活动接受媒体联访时，也被问到郭台铭是否与他谈过参选的事宜。

侯友宜说，郭台铭和他约定过不对外发表，“既然郭董说了有谈过，谈的内容和方式还是请大家去问他”。

侯友宜重申，他是国民党确认的总统参选人，既然接受这个任务，参选总统的态度就从未改变过，会一本初衷、扛起责任勇往直前。

彭博社报道认为，郭台铭是前国民党党员，因此他参选可能不利侯友宜的当选机会。

《美丽岛电子报》上星期五（8月25日）公布的民调结果显示，在“三脚督”（台语，三足鼎立之意）战局下，民进党总统参选人赖清德支持度为41.7%，民众党的柯文哲21.3%、侯友宜则有17.3%。

该民调结果还显示，如果郭台铭投入选战，只有12%的受访者会投票给他。

台湾资深媒体人黄智贤星期一在脸书发文分析，虽然郭台铭现在的民调只有10%，但他切入的深蓝板块，恰好是侯友宜极弱的地方。

黄智贤进一步说，由于郭台铭在冠病疫情期间捐赠疫苗，因此这为他的公益形象大大加分。她研判，郭台铭未必不能从侯友宜和柯文哲那里再挖选票，“尤其是非绿原来的领先者柯文哲，近来一些事件爆发以后，信任度继续流失”。