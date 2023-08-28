中共贵州省委原书记孙志刚涉严重违纪违法被查

中共贵州省委原书记孙志刚涉嫌严重违纪违法被查。

据中共中央纪委国家监委网站星期一（8月28日）通报，贵州省委原书记孙志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，孙志刚1954年5月出生于河南荥阳，拥有经济博士学位。他长期在湖北省工作，为官21年。自1985年4月出任武汉市经委副主任开始，孙志刚先后担任过武汉市体改委副主任、武汉市计委副主任、武汉市汉阳区委副书记、副区长和区长，以及武汉市副市长。

1996年8月起，孙志刚到宜昌市工作，历任宜昌市委副书记、书记和市长。2002年4月在兼任宜昌市委书记和市人大常委会主任四个月后，孙志刚升任湖北省委常委，兼任省委秘书长。

《北京青年报》旗下微信公众号“政知圈”消息，孙志刚在宜昌任职期间与曾任中共政治局常委的俞正声共事。

俞正声2001年从中国住房和城乡建设部部长任上调到湖北，任省委书记，直至2007年转任上海市委书记，主政湖北长达六年。在俞正声到任一年后，孙志刚从正厅级提拔为副部级，并早俞正声一年离开湖北，在2006年9月前往安徽担任省委常委，一个月兼任安徽省常务副省长、省政府党组副书记。

之后，孙志刚赴京履职，在2010年12月至2015年10月期间，担任国家发展和改革委员会副主任、国务院医改办主任、国家卫生和计划生育委员会副主任等职务。

结束近五年中央政府任期后，孙志刚重回地方主政，2015年至2020年间，出任贵州省委副书记、副省长、省长、省委书记和省人大常委会主任。

2020年11月，孙志刚的贵州省委书记职务由贵州省长谌贻琴接任。孙志刚留任贵州省人大常委会主任，直至2021年1月，同时兼任第十三届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员，直至2023年3月。