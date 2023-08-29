香港女性比男性多逾65万人

香港人口结构持续女多男少，特区政府统计处最新数字显示，女性比男性多逾65万人。

据香港中通社星期一（8月28日）报道，截至去年底，香港女性人口数为406万多人，男性人口数为340万多人。

出生数字方面，女性和男性活产婴儿的数目分别从2021年的1万7993人及1万8960人，下降至去年的1万5663人及1万6838人，各减少超过一成。女性和男性的出生时平均预期寿命，分别从2021年的87.9年及83.2年，下降至2022年的87.2年及81.3年。

婚姻方面，整体结婚数目由2021年的2万6899宗上升至去年的3万零12宗。女性和男性的粗结婚率分别为7.5及8.9，均较2021年的相应比率更高。但初婚年龄中位数有所延迟，2020年女性及男性分别于30.4岁及31.9岁初婚，去年已分别押后至30.7岁及32.2岁。

整体劳动人口参与率从2021年的59.4%，下降至去年的58.2%，女性及男性劳动人口分别有189万人及188万人，男性的就业不足率及失业率均较女性为高，录得2.8%及5.1%，女性分别录得1.9%及3.5%。男性的月入中位数为2.1万港元（约3627新元），较女性1.5万港元为多。