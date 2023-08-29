商汤集团上半年生成式AI收入同比增逾670%

中国人工智能巨头商汤集团股份有限公司（简称商汤集团）大规模及生成式人工智能相关收入同比增长670.4%。

综合中新社和证券时报网报道，商汤集团星期一（8月28日）在香港公布2023年上半年中期业绩，公司上半年营业收入14.3亿元（人民币，下同，约2.66亿新元），同比增长1.3%；亏损净额按年收窄2.0%至31.4亿元，经调整亏损净额按年收窄6.7%至23.9亿元；大模型及生成式AI相关收入同比增长670.4%，占集团总收入比例达20.3%。

国际市场方面，商汤持续拓展海外业务，上半年收入为2.3亿元，收入贡献比例为16.0%，较2022持平。

商汤集团介绍，2023年上半年，集团收入表现稳健，并借助大装置的丰沛算力，加快推进“日日新”大模型体系下大语言模型及文生图模型的研发，积极拓展生成式人工智能（Generative AI）业务。

商汤集团上半年联合多家中国顶尖科研机构发布了预训练大语言模型InternLM，成为中国首个超越 GPT-3.5-turbo性能的基座模型，并在“日日新”大模型基础上发布了生成式AI产品系列，包括“商量 SenseChat”“秒画 SenseMirage”及“如影 SenseAvatar”等，带动生成式AI相关收入录得三位数强劲增长。