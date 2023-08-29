蒋万安赴沪出席双城论坛：维持和平与创造繁荣

台北市长蒋万安星期二（8月29日）上午启程前往上海出席双城论坛。他在松山机场临行前受访时说，要以行动创造契机，珍惜民主、维持和平和创造繁荣的企图心始终不变。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，蒋万安说，双城论坛引起各方关注，台湾是开放社会，“中华民国”是民主“国家”，因此任何重大的决策都一定会有正反意见，这是台湾最宝贵的资产。台北市是首善之都，他身为台北市长有责任把握任何机会，为城市的未来、“国家”争取繁荣发展的契机。

蒋万安说，双城论坛历经前台北市长郝龙斌和柯文哲、前总统马英九和现任总统蔡英文，无论政党政治如何变化，无论两岸关系是顺境或逆境，双城论坛维系两座现代化城市的对话，在两岸关系中传递和平的价值及对话。

他提及，现阶段两岸关系确实不平静，是渴望和平、安定与繁荣的台湾民众所不乐见的。两岸也因《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）架构稳定双方绵密的经贸互动，但近年因为农产品销售、商务摩擦，迫切需要对话机制解决。

蒋万安强调，两岸关系的复杂无法三言两语简化，需要有持续对话的机制及诚意，才能在千头万绪中稳定两岸互动的关系，以实际行动改变形势、创造形势。

蒋万安表明，他将以台北市长身份，以台北市民集体的智慧，在郝龙斌、柯文哲经营的双城论坛架构下，现阶段中央法规规范内，以行动创造契机，“珍惜民主、维持和平和创造繁荣的企图心始终不变”。

双城论坛将于星期三（30日）上午9时在上海国际会议中心登场，蒋万安和上海市长龚正将分别致词，两市将签署减碳永续、会展产业、羽球运动等三项合作备忘录。

前台北市长郝龙斌星期一（28日）在脸书发文，赞同蒋万安对两岸关系的看法“两岸愈紧张，愈需要沟通交流”，并称目前两岸情势紧绷，面对兵凶战危的威胁，心系台湾人民安全、福祉的政治人物，要勇敢跨出交流沟通的步伐，不畏民粹的抹红和抹黑。

郝龙斌也呼吁蒋万安，在对等、尊严的前提下，说该说的话，做该做的事，反映台湾民众渴望和平及希望交流的心声，协助台商和台胞解决在大陆所面临的问题，争取农渔产品的解禁，开放两岸观光团客的旅行。