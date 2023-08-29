孙志刚落马 中共贵州省委：体现反腐无禁区立场

中共贵州省委原书记孙志刚被查后，贵州省委常委会开会，表明坚决拥护中共中央决定，并强调此举充分体现反腐败无禁区和零容忍的立场。

据《贵州日报》微信公号消息，贵州省委书记、省人大常委会主任徐麟近日主持召开省委常委会会议，通报孙志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。与会者一致表示，坚决拥护中共中央和中央纪委国家监委决定。

贵州省委副书记、省长李炳军，省政协主席赵永清，省委副书记、省委政法委书记时光辉等参加会议。

会议指出，中共中央决定对孙志刚涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查，十分英明、完全正确，充分彰显了中央坚定不移推进全面从严治党的坚定决心，充分体现了中央时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，充分体现了中共坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍的一贯立场。

会议强调，孙志刚涉嫌严重违纪违法，严重败坏了中国共产党形象，严重辜负了中共中央和全省人民的信任，严重破坏了贵州风清气正的良好政治生态，影响极其恶劣，教训极其深刻。

会议要求，全贵州省广大党员干部特别是领导干部要深刻汲取教训，引以为戒，铸牢绝对忠诚的政治品格，把绝对忠诚体现到贯彻落实决策部署的实际行动上、工作成效上，始终让忠诚核心成为贵州党员干部最鲜明的政治品格，成为贵州政治生态最鲜明的政治底色。

会议明确，要牢记反腐败斗争必须永远吹冲锋号，严于律己、严负其责、严管所辖，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，更加有力遏制增量、更加有效清除存量，巩固发展贵州风清气正的良好政治生态。

公开资料显示，孙志刚1954年5月出生于河南荥阳，拥有经济博士学位。他长期在湖北省工作，为官21年。1985年4月起，他在武汉市先后担任过经委副主任、体改委副主任、计委副主任，以及副市长。1996年8月，孙志刚到宜昌工作，历任市委副书记、书记和市长。2002年6月，他升任湖北省委常委，兼任省委秘书长。

在2010年12月至2015年10月期间，孙志刚赴京履职，担任国家发改委副主任、国务院医改办主任、国家卫计委副主任等职务。孙志刚重回地方主政，2015年至2020年间，出任贵州省委副书记、副省长、省长、省委书记和省人大常委会主任。2020年11月，他卸下贵州省委书记职务，留任贵州省人大常委会主任。