香港迪士尼小偷横行 已有逾百人被捕

香港迪士尼乐园小偷横行，香港警方通报，从今年初至8月中已接获78起乐园内的店铺盗窃案，逾百人被捕。

据《星岛日报》星期二（8月29日）报道，香港警方透露，上述数据较去年同期和冠病疫情前大幅上升，当中有菲律宾“小偷家族”11人疯狂偷取约300件物品，不少疑犯更购买年票入园，抑或是惯犯。

大屿山警区于今年初至8月16日，共接获78起在迪士尼乐园发生的店铺盗窃案，被捕人数多达106人，相比去年同期，案件数量上升一倍，被捕人数上升1.52倍，也比疫情前以倍数上升。若对比疫情前的2018年，当年全年只有44起案件及47名被捕人士，2019年全年也只有47起案件和49名被捕者。值得注意的是，2018年整体访港旅客人次有6515万人次，2019年有5591万人次，而今年1至6月只有近1290万人次，但迪士尼乐园内盗窃案件却猛增。

大屿山北分区助理指挥官（行动）林国鹏高级督察接受《星岛日报》专访时说，盗窃案件较多发生于乐园内美国小镇大街一家大型商店，当中有11名到港旅游的菲律宾家族于8月6日偷窃约300件物品，总值4万2000元（港元，下同，约7244新元），他们当日分为五个小组在不同位置行窃，乐园保安员不久将众人截获，转交警方拘捕，被捕人年龄介于18岁至52岁。

林国鹏介绍，另有三名来自北区一所中学、年仅16岁至17岁的未成年香港中学男生，于7月31日在乐园内商店涉嫌偷取120件物品，总值2万零640元。

林国鹏说，在8月12日开始的六天反盗窃行动，身穿便装的军装巡逻小队及特遣队人员与乐园保安员合作在商店监视，其间拘捕三名香港居民（2男1女），年龄介于32岁至46岁 ，他们涉嫌偷取合计37件物件，总值约5600元。其中被捕女子花费1000多元购买年票进入乐园，涉嫌偷窃19件物品，总值2291元。

大屿山警区刑事调查队第四队主管高翊琪督察补充说，今年初至8月16日在乐园盗窃被捕的106人，包括家庭主妇、学生、退休人士、无业者、司机、侍应和老师等，也有不少游客。

高翊琪指出，不少小偷觉得被捕最多罚款，不知可能被判监。上述菲律宾“小偷家族”11人均被判处罚款，并被判刑八日至40日不等，缓刑18个月。

至于未成年人偷窃，部分人认为被捕代价只是警司警诫，高翊琪以上述三名中学生盗窃为例，办案警员基于案情较严重，涉及金额较多，因此三人首度被捕便被控上法庭，正等待判决。