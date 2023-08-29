上半年台商在大陆投资件数增加近三成

上半年台商在中国大陆的投资件数增加29.1％，大陆实际使用台资金额同比增长13.7％。

据中时电子报报道，“2023台商台青走晋来”星期二（8月29日）在山西太原举行，中共中央台办、国务院台办主任宋涛出席开幕式致词时，公布上述数据。

宋涛说，上半年，中国大陆经济增长达到了5.5％，保持向好态势。大陆经济韧性强，潜力大，推进高水平开放的方向不会改变，长期向好的基本面也不会改变。

宋涛说，新的商机不断涌现，产业完备和配套能力强的优势，让中国在全球产业链中的枢纽地位更加凸显，这必将为推进两岸经济文化交流开辟广阔的前景，为实现两岸同胞心灵契合提供强大支撑。加强两岸经贸合作符合两岸同胞共同利益，深化两岸融合发展，是互利双赢，造福两岸同胞福祉的重要途径。

宋涛说，今年上半年，台商投资大陆项目同比增长29.1％，大陆实际使用台资同比增长13.7％，说明广大台商扎根大陆发展的信心仍然在不断增强。

“和平是发展的前提，合作是发展的基础。两岸经贸关系的健康发展需要两岸关系和平发展”，宋涛说，“目前主导两岸经济合作和两岸关系和平发展的最大伤害来自民进党，他们大肆鼓吹台独，阻挠两岸交流合作，让台海和平受到威胁。”

宋涛说，当前两岸关系面临着和平与战争、繁荣与衰退两条道路的选择，“希望广大台湾同胞把握历史的大势，坚守民族大义，旗帜鲜明地坚持体现一个中国原则的九二共识，坚决反对台独分裂行径和外部事务干涉，推动两岸关系和平发展行稳致远。”