郭台铭要拿到百万份连署 至少花费20亿新台币

台湾媒体报道，鸿海集团创办人郭台铭宣布参选2024年总统选举，将展开连署争取参选资格。为冲刺逾100万份连署书，郭台铭预计将花费至少20亿元（新台币，下同，约8487万新元）。

《镜周刊》星期二（8月29日）报道，台湾各县市挺郭派早已先行盘点人马，做好前置准备，就等郭台铭一声令下，即可启动连署。根据地方组织系统评估，所需的人力、宣传等资源惊人，若一份连署书成本以千元估算，郭营想冲破百万份连署，最少要花费20亿元。

像是多次公开力挺郭台铭的前云林县长张荣味，就曾宣示要在县内每个重要路口设置连署站，《镜周刊》调查显示，张荣味届时将运作农会及水利会系统，作为郭连署的奥援（靠山），连署正式起跑前，云林会再举办一场目标10万人的大造势，彰显挺郭派号召支持者的能量。

据报道，花莲县的挺郭系统规划在县内13个乡镇都设立连署点；彰化县、南投县分别由议长谢典林与议长何胜丰负责操盘，地方评估连署书有望冲破10万份；嘉义县市的挺郭派通过商业会系统来支持，纵横嘉义市政坛数10年的“萧家班”则走农会系统提供协助；至于高屏地区，有屏东县议长周典论系统护盘，周虽声称不会帮忙连署，却又说有很多人会自发连署。

为此，郭阵营也锁定在北、中、南三地设立办公室，作为连署作业指挥站，与各地挺郭派衔接。

报道引述一位有丰富选战操盘与公民连署经验的政坛人士透露，民众填写正副总统连署书，须附上个人身份证影本，涉及个资问题，且南北民情不同，有别于北、中部可以在菜市场、夜市、交通人流量大的路口设立连署点，东部、南部、离岛等地需仰赖传统地方组织、桩脚找人连署。

根据地方组织系统最新回报，连署所要耗费的人力及资源比原先要增加，最初评估加上宣传旗帜、文宣，以及人力资源成本，本来估算一份连署书1000元，如今相关作业费提高一倍到2000元。上述人士直言，这些资源要如何分配并有效利用、由谁支出，牵动着挺郭系统催票与动员的效能，以及双方合作互信。