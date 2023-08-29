受欢送宴事件和议员缺席等影响 港立会好声音停办

黄大仙民政事务专员黄智华的欢送宴会爆发风波后，香港立法会议员在议会以外的行为受到关注。部分议员在原定下月举行的“立会好声音”音乐会宣布停办前，表明不参与。

综合网媒“香港01”、《明报》《星岛日报》等港媒星期二（8月29日）报道，“立会好声音”音乐会原定在9月8日于湾仔伊利沙伯体育馆举行。

据了解，香港特首李家超将出席活动，但特首办近日转为倾向不出席。“香港01”报道引述消息人士称，“立会好声音”音乐会极可能停办。

这场音乐会有13名香港立法会议员参加，其中三人容海恩、何敬康和陈家珮在活动主办方宣布停办前，表明不参与演出，希望市民专注于他们在议会的工作表现。

这次活动由蓝星行动公司负责主办，协助筹办活动的地区人士称，公司已聘请公关公司，最迟星期三（30日）发布新闻稿公布最新消息。

蓝星行动星期二下午宣布取消上述音乐会，主席李佩仪称，经内部商讨决定，目前并非举行音乐会的合适时间。

香港立法会建制派领头人廖长江近日向议员发出温馨提示，强调议员应确保其行为一定不会令立法会的信誉受损，也不能有负市民对立法会议员在一般应有的行为准则方面的期望。

廖长江提到要留意到观感问题，称有关议员从事立法会以外活动，例如舞蹈，唱歌，演艺活动，体育活动频率的报道要比关于他们的立法会工作多，会令市民觉得他们不务正业。

约500名来自黄大仙区的各界代表上星期四（24日）在一家酒楼筵开43席，欢送将于9月初赴北京深造一年的黄大仙民政专员黄智华，场面蔚为壮观，在社会上引起争议，香港前特首、中国全国政协副主席梁振英更公开炮轰建制派社团浮夸浪费之风日益严重。