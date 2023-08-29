中国称将合理加快财政支出进度

在经济复苏面临压力之际，中国官方称将加力提效实施好积极的财政政策，合理加快财政支出进度。

新华社报道，中国财政部部长刘昆星期一（8月28日）向中国全国人大做报告时说，今年以来预算执行情况总体平稳，有力保障了中共中央、中国国务院重大决策部署贯彻落实。同时，财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题，对此高度重视，将积极采取措施加以解决。

刘昆称，下一步将加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

刘昆还说，将加力提效实施好积极的财政政策。加强财政经济运行监测和形势分析，密切跟踪地方和部门预算执行情况，用好财政资金直达机制，合理加快财政支出进度，全面提升资金支付效率，推动各项财税政策尽早落地见效。

另据新华社，中国国家发展和改革委员会主任郑栅洁星期一也向全国人大做报告。

郑栅洁强调，要加大宏观政策调控力度，强化各类政策协调配合，加强逆周期调节和政策储备。同时，积极扩大中国国内需求，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。调动民间投资积极性，出台实施有针对性的激励民间投资政策。

郑栅洁指出，当前中国经济运行好转主要是恢复性的，增长的内生动力还不强，发展环境充满不确定性，经济运行持续回升的基础仍不稳固。从国际看，外部环境更为复杂严峻。从中国国内看，需求不足，一些企业经营困难，部分重点领域风险隐患有所积聚，民生保障和改善难度加大。

据彭博社报道，两人相关表态适逢中共政治局会议马上召开之际。政治局通常会在8月会议上确定重要党代会的日期，但考虑到对经济增长的担忧加剧，也不排除会上可能讨论对经济的更多政策支持。

报道称，下一次关键会议可能是中共二十届三中全会，该全体会议每五年举行一次，并将制定重大的长期经济改革计划。

在最近一系列报告显示出口下滑、消费支出疲软以及房地产危机恶化后，经济学家们一直在下调对中国今年增长率的预期。