岸田文雄要求中国确保在华日侨安全

日本的核废水排海计划激起中国民众强烈反弹，日本首相岸田文雄对此表示遗憾，并要求中国确保在华日本侨民的安全。

据日本共同社报道，岸田文雄星期一（8月28日）在首相官邸召开记者会时说，东京电力福岛第一核电站核废水排放入海后，日本国内多次接到从中国打来的骚扰电话，日本驻华大使馆和日本人学校遭中国民众扔石头，“不得不说这很遗憾”。

岸田称，日本政府已通过外交渠道向中国提出交涉，传达日本政府的担忧，并要求中方确保在华日侨和日本驻外公馆的安全。

针对中国全面停止进口日本水产品，岸田说，日本政府本周内将公布支援国内水产业的措施。“我决心坚决守护水产企业，将采取一切举措。”他还表示，日本的核废水排海的举措得到美国等国的肯定，“将把国际社会的声音也传递给中国”。

日本政府上星期四（8月24日）启动福岛核电站核废水排海计划后，激起中国民众的“反日”情绪。日本方面称，核废水排海后，日本驻华大使馆和领事馆、福岛餐厅、学校等频频接获国号来自中国的骚扰电话。根据网络流传的视频，这些电话的内容多为辱骂日本“愚蠢”“世界毒瘤”等。此外，一些在中国的日本人学校也遭投掷石头和鸡蛋。

日本外务事务次官冈野正敬星期一也在外务省召见中国驻日大使吴江浩，向对方表示遗憾，还要求中方呼吁中国国民冷静行动。针对中国主张核废水是“核污染水”，冈野称：“不应该用不基于科学根据的信息发布来胡乱增加人们的不安。”

对于中国全面停止进口日本水产品，冈野表示“极其遗憾”，称从排海开始后的检测数据，显然可以看出未发生问题，要求中国立即撤销限制进口措施。

吴江浩则重申，排海引发了国际社会强烈愤慨，并称中国驻日使馆也接到来自日本的骚扰电话，并就此提出严正交涉。