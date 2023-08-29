河北地矿系统九天内八名前任和现任官员被查

中国河北省地矿系统掀起反腐行动，九天内就有八名前任和现任官员被查。

据中国《法治日报》星期二（8月29日）报道，中共河北省纪委监委8月24日通报，河北省地质矿产勘查开发局地质矿产科技处原处长马友谊、省地质矿产勘查开发局第三地质大队副队长刘月东涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监委纪律审查和监察调查。

包括马友谊、刘月东在内，从8月15日算起，九天内，河北地矿系统共有八人被查。

其中河北省地矿局党组成员、副局长李健，河北地质职工大学党委副书记、校长裴晓东8月15日被查；河北省地矿局第二地质大队原党委书记孙惠增，省地矿局第三地质大队党委书记武晓红，河北地矿科技开发总公司原党委书记、总经理杜光在8月18日被查；河北省地矿局原一级巡视员贺喜在8月23日被查。

除贺喜和李健外，河北地矿局此前还有两名厅官落马，分别是省地矿局原党组书记、局长，原省国土资源厅党组副书记、副厅长刘鹤峰和省地矿局原党组成员、总经济师郭荣麟。两人是在今年6月21日落马。

这四名落马厅官被查时，除李健尚在职外，其他三人均已退休，其中郭荣麟在今年2月退休，贺喜在2021年6月退休，刘鹤峰在2018年11月退休。

河北省地矿局为省政府直属公益一类事业单位，为正厅级，负责国家和省基础性、公益性和战略性地质矿产勘查开发工作。河北省纪委监委对外通报的信息显示，河北地矿系统出现“塌方式”腐败。