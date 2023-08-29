郭台铭称可让大陆没收资产 鸿海股价跌逾2%

鸿海创办人郭台铭星期一（8月28日）宣布参选台湾总统，并宣称可让中国大陆没收鸿海财产换大陆不攻台后，鸿海股价星期二（29日）一度跌逾2%。

据台湾《上报》报道，郭台铭星期一在宣布参选的记者会上说，假设北京政府要把鸿海财产没收，他会说“Yes, do it”（好，都拿去），表明愿意牺牲个人财产换北京不攻台。他还称，如果“中国敢做这个事的话，全世界哪一个国家和公司敢在中国投资？”

郭台铭目前手上持有鸿海集团12%股票，是鸿海持股比例最大的董事之一。鸿海集团当天发声明澄清，称鸿海自1991年在证交所上市挂牌以来，就属于海内外全体投资大众所共同拥有。鸿海不会参与政治活动，但会致力推动永续经营，“这就是鸿海集团的DNA”。

声明还提到，郭台铭四年前交棒后未再参与公司的日常管理，可说是全球大型企业中非常好的传承案例，未来公司会基于创办人建立的基础再上层楼。

但鸿海的声明不足以安抚股民情绪，鸿海股票星期二开盘后一度下滑2.7%至105元（新台币，约4.46新元）。

虽然郭台铭表示不担心自己的财产被中国大陆政府没收，但港媒《大公报》星期一报道称，郭台铭的民调在四名总统参选人中垫底，且他的参选造成国民党不团结，如果执意参选，“保送台独分子上台，中国方面不会无动于衷，中国民众也会强烈反应”。