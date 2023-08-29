港警国安处拘捕与“612基金案”有关的两名男子

香港警务处国家安全处拘捕两名男子，他们涉嫌与“612基金案”有关。

据明报报道，港警国安处星期二（8月29日）于大埔区拘捕两名年龄分别33岁和59岁的男子，他们涉嫌违反《香港国安法》第29条“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪及《公安条例》第19条“串谋煽惑他人参与暴动”罪。

警方称，被捕人涉嫌串谋“612人道支援基金”，接受不同海外组织的捐款，并向一些支援逃亡海外人士或推动制裁香港的组织提供金钱资助。

警方根据法庭手令搜查两名被捕人及另一名涉案人的住所，并检取有关电脑、电子通讯工具及其他与案件有关或可作非法用途的证物。被捕人现正被扣留调查，警方行动仍然继续，不排除会有更多人被捕。

公开资料显示，“612基金”在反修例运动期间成立，是香港社运史上最大规模支援受伤或被捕者的信托基金，五名信托人包括公民党法律界前立法会议员吴霭仪、天主教香港教区荣休主教陈日君、大学教授许宝强、前立法会议员何秀兰及歌手何韵诗。

根据基金的工作报告，截至2021年5月31日，基金共筹得2.3亿港元（3959万新元），曾协助2221名因参与反修例运动而被检控的抗争者。随着多个民间团体在《香港国安法》实施后解散，“612基金”也在2021年8月宣布停止运作，10月正式解散秘书处。