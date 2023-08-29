中国将整治挑唆亚运参赛运动员粉丝互撕等行为

中国将集中整治挑唆杭州亚运会参赛运动员粉丝互撕、控评，组织“人肉搜索”等网络问题。

据“网信中国”微信公众号星期一（8月28日）消息，中国中央网信办秘书局、中央宣传部版权管理局、杭州第19届亚运会组委会办公室发布《关于开展“清朗·杭州亚运会和亚残运会网络环境整治”专项行动的通知》，宣布从8月28日至10月29日开展“清朗·杭州亚运会和亚残运会网络环境整治”专项行动，集中整治八类问题。

根据《通知》，这八类问题包括：散布有关亚运会和亚残运会及相关地区公共政策、社会民生领域虚假信息；片面、歪曲传播突发事件信息，发布涉歧视信息，煽动群体对立，恶意损害主办、协办城市及相关地区形象等；未经授权在网上传播亚运会赛事节目，以及亚运会吉祥物“江南忆”（“琮琮”“宸宸”“莲莲”）、亚残运会吉祥物“飞飞”等信息；未经许可擅自开展互联网新闻信息服务活动，利用生成式人工智能技术制作和发布虚假赛事视频；在账号名称、头像、简介、直播间或短视频背景等环节假冒仿冒相关地区官方机构、新闻媒体等。

此外，中国网信办还将集中整治组织“人肉搜索”，故意泄露运动员、裁判员、教练员等个人隐私信息，诱导实施网络暴力的行为；借相关赛事诱导未成年人沉迷网络游戏，挑唆参赛运动员、教练员等粉丝群体互撕谩骂、拉踩引战、刷量控评、应援打榜等，对赛事报道过度娱乐化、饭圈化，破坏赛事整体网上舆论氛围；借赛事活动名义发布商品推广、服务招揽等信息从事违规营销行为。

第19届亚运会将于今年9月23日起在中国杭州举行，10月8日结束。