李希：推动解决为政不勤不公不廉等现象

中共政治局常委、中央纪委书记李希强调，要坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境。同时，推动解决经济社会问题背后潜藏的为政不勤、为政不公、为政不廉等现象。

根据中共中央纪委国家监委网站，二十届中央纪委常委会星期一（8月28日）就“深入学习贯彻习近平经济思想，着力推动经济社会高质量发展”举行集体学习。李希主持会议并讲话。中央书记处书记、中央纪委副书记刘金国也出席会议。

李希指出，纪检监察机关要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平经济思想，更加自觉围绕中心、服务大局，充分发挥监督专责机关职能作用，加强监督执纪执法，深化正风肃纪反腐，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的实际行动，为推动经济社会高质量发展、全面推进中国式现代化提供有力保障。

李希说，纪检监察工作是中共和国家事业的重要组成部分，要找准服务保障经济社会高质量发展的切入点着力点，确保中共的政治路线贯彻落实。

他强调，要聚焦严惩腐败问题，坚决防止政商勾连、资本向政治领域渗透等破坏政治生态和经济发展环境，推动解决经济社会问题背后潜藏的为政不勤、为政不公、为政不廉等现象，以一体推进“三不腐”为经济社会发展清障护航。

此外，要聚焦纠治不正之风，严肃查处搞“形象工程”、“政绩工程”、数据造假、加重基层负担等形式主义、官僚主义问题，以作风建设新成效营造良好发展环境。