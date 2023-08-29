惩罚性关税解除后 澳洲向中国输出首批大麦

在中国本月初解除惩罚性关税后，澳大利亚向中国输出首批大麦。

据彭博社报道，澳大利亚农业部长瓦特星期二（8月29日）在西澳举行的一场记者会上说：“首批从（西澳港口）奎纳纳（Kwinana）发货的澳洲大麦正在往中国运送的途中。”

奎纳纳是珀斯以南地区谷类的主要出口港，由澳洲最大的小麦处理机构CBH集团运营。

在中国2020年向澳洲大麦征收逾80%的反倾销和反补贴税之前，中国是澳洲大麦的最大出口目的地。中国本月初宣布撤销对澳洲大麦的惩罚性关税后，中国商家开始向澳洲出口商订货。

CBH集团首席执行官麦纳马拉在记者会上说，首批从澳洲运往中国的大麦约5万5000吨。CBH集团主席斯特德补充，在关税解除后，澳洲大麦的售价立即出现介于50至60澳元（约43.60至52.30新元）的波动。

中国在2020年5月对澳洲大麦征收超过80%的关税，指责澳出口商在中国市场倾销大麦，当时正值中澳两国关系急转直下。但自2022年5月澳洲工党政府上台以来，堪培拉与北京已恢复沟通，中澳两国关系显著改善。

澳洲贸易部长法雷尔在记者会上说：“我们还有很多工作要做，要设法（让中国）撤销对（澳洲）葡萄酒和龙虾的贸易限制。我相信以我们目前与中国政府的良好互动，这些限制很快就能剔除。”