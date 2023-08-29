美16州总检察长促证交会向希音核实其产品制成是否涉强迫劳动

美国16州总检察长致函美国证券交易委员会（SEC），要求对方向中国线上时装巨头希音（Shein）核实，它们的产品制成是否涉及强迫劳动。

据彭博社星期一（8月28日）报道，这封信函在希音准备于美国上市之际发出，此举显示美国正向希音施压，令其在贸易、劳动、环保等方面的惯常做法面对递增的审查。总部位于新加坡的希音，在中国生产大部分时装，已将触角伸到华盛顿以外的地区。

上述总检察长多数来自共和党领导的州，如蒙塔纳、弗吉尼亚和犹他。他们敦促美国证券交易委员会要求任何要在美国上市的外企，必须通过独立程序证明他们遵守美国关税法的条款，即禁止进口全部或部分由强迫劳动制成的产品。

彭博电视去年的调查发现，有科学证据表明，希音销售的服装含有新疆生产的棉花。新疆地区一直被指存在强迫劳动行为。

上述总检察长的信函显示，希音面对的政治挑战已扩散到华府以外地区。该公司今年第二季度在美投入了60万美元（约81万新元）进行政治游说。美国联邦和州级别的立法者都对中美关系保持警惕，也日渐对希音在美国廉价衣物市场的主导地位持怀疑态度。

这些总检察长在信中写道，“美国交易所要对那些寻求进入我们的市场，却又不遵守我们法律的外国公司抱持零容忍政策，尤其所涉及的法律是为防止严重的人权侵犯。我们相信维护法治和保护我们的经济。”