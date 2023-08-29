河南安阳42死火灾原因公布 副省长被问责

中国河南安阳去年11月发生火灾事故造成42人死亡，事发九个月后，中国官方公布河南副省长孙守刚和中共安阳市委书记袁家健存在消防安全工作部署不力等问题被问责。

综合新华社和财新网星期二（8月29日）报道，经中共中央批准，中共中央纪委对孙守刚在河南安阳“11·21”特别重大火灾事故中的违纪问题进行了立案审查。

经查，孙守刚作为河南省委常委、副省长，分管应急管理、联系消防救援工作，贯彻党中央关于安全生产、消防安全工作部署不力，对安阳市在统筹发展和安全上出现的偏差推动整改不到位，未有效督促安阳市和有关部门开展消防安全专项整治三年行动，推动地方和部门落实安全生产责任制不到位，压力传导不够，对有关部门、单位推诿扯皮造成消防安全出现监管真空、责任落空的问题失察失责。

报道称，孙守刚对事故发生负有重要领导责任，应予严肃问责。依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予孙守刚党内警告处分。

同时，河南省对事故中存在失职失责问题的安阳市、文峰区、宝莲寺镇党委政府及消防救援、公安、应急管理、商务、自然资源、住房城乡建设和城市管理等部门55名公职人员进行了严肃问责，其中安阳市委书记袁家健党内警告处分，安阳市委副书记、市长高永政务记过处分，安阳市委常委、市政府党组副书记、副市长王朴政务记过处分，时任安阳市政府党组成员、副市长、市公安局局长欧阳报军党内警告处分，安阳市政府党组成员、副市长王新亭政务记过处分。其他相关责任人也被党纪政务处分。

中国河南省安阳市的一间厂房去年11月21日下午发生火灾，事故造成42人死亡，两人受伤。事发九个月后，中国国务院事故调查组星期二公布事故原因，称凯信达公司负责人在一层仓库内违法违规电焊作业，高温焊渣引燃包装纸箱，纸箱内的瓶装聚氨酯泡沫填缝剂受热爆炸起火，进而使大量黄油、自喷漆、除锈剂、卡式炉用瓶装丁烷和手套、橡胶品等相继快速燃烧蔓延，并产生大量高温有毒浓烟。

火灾发生时，凯信达公司一层仓库的部分消防设施缺失、二层的被人为关停失效，尚鑫公司负责人未及时有效组织员工疏散撤离，是造成大量员工伤亡的重要原因。

调查组指出，涉事企业违法违规组织建设施工、违反消防安全规定等，地方党委政府没有认真落实属地安全管理责任，消防救援机构监督检查和专项整治不力，商务部门对商贸行业消防安全管理指导督促不力，公安派出所日常消防监督检查不到位，应急管理部门安全生产隐患排查不严格，自然资源部门对非法用地行为查处不彻底，住房城乡建设和城市管理部门没有查处有关建设工程消防安全问题。

新华社消息称，河南省公安机关已对涉嫌违法犯罪的八名企业人员立案侦查并采取刑事强制措施，河南省纪检监察机关按照干部管理权限，依规依纪依法对事故中涉嫌违纪违法的58名公职人员进行严肃问责。