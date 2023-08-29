蒋万安与龚正会面：两岸关系要争取和平双赢

正在中国大陆上海市访问的台北市长蒋万安与上海市长龚正会面时说，两岸关系要务实面对发展，更要和平争取双赢。

据台北市政府发布的新闻稿，前往上海出席双城论坛的蒋万安星期二（8月29日）在接连参访洋山深水港及上海老港生态环保基地之后，于当天晚上与龚正会面。

蒋万安说，上海在历史上是现代化很早的城市，历程与台北有许多相似之处，即都经历了帝国主义的侵略，并都有为民族荣光奋斗的体现。

蒋万安表示，台北一直是台湾反对殖民统治的动力所在，市定古迹台湾新文化运动纪念馆所纪念的正是包括蒋渭水在内的一群年轻人努力对抗殖民统治的民族精神。当时有许多民运人士也都到大陆来接受教育。由此可见，两岸、上海和台北双城的关系，“始终都是与大时代紧密关联的，历史是延续的，而现实是发展的”。

他表示，双城论坛以及两岸的互动，无非都是基于可以对话的历史条件以及文化脉络，因此若要往前迈进，就要在现实中随时调整脚步、因应对策。

蒋万安也引述台湾已故前总统蒋经国称：“时代在变，环境在变，潮流也在变。”台湾历经快速的政治开放、社会进步、经济建设，中国大陆也有灵活的改革开放，连带两岸关系有突破性的进展，在经济、社会等许多方面都逐步展开正向交流。由此显示，“在两岸关系上要务实面对发展，更要和平争取双赢”。

他最后感谢上海市府的热情接待。随后，蒋万安与龚正互相致赠礼品，蒋万安将春池玻璃瓶致赠龚正，表示通过玻璃的回收、再制，让原本已经废弃的玻璃，重新赋予“传承、创新、绿能”的精神，也代表两市追求永续城市的共同目标。

双城论坛将于星期三（30日）上午9时在上海国际会议中心登场，蒋万安和龚正将分别致词，两市将签署减碳永续、会展产业、羽球运动等三项合作备忘录。