中超公司董事长刘军被带走调查 历任董事长全部落马

中国足坛反腐持续，再有一人被带走调查。中国足协相关负责人通报称，中足联筹备组副组长、中超公司董事长刘军已被有关部门带走调查。

根据《北京青年报》，中国足协在星期二（8月29日）下午召开全体中层干部会议时，通报上述消息。刘军也是自去年11月中国国足原主帅李铁之后，第14位被带走的中国足坛重要人物。

报道称，刘军是在星期一（8月28日）下午被有关部门带走的。当天上午，他还正常参加中足联筹备组的工作，并与同事们讨论业务问题。但从当天下午开始，中足联筹备组的同事再没有看到他的身影。

刘军曾担任原中超江苏舜天俱乐部总经理。2018年底，当季中超联赛颁奖典礼举办前后，刘军受时任中国足协领导邀请，开始参与职业联赛管理机构，也就是中足联早期的筹备工作。进入2020赛季后，他曾与原广州城俱乐部董事长黄胜华携手负责中超联赛的运营与管理工作。其中刘军主要负责联赛经营与商务开发工作。

2021年7月，中足联筹备组正式成立，刘军出任筹备组副组长。随后，他通过程序接替原中国足协副主席李毓毅出任中超公司董事长，继续主抓职业联赛商务开发与经营工作。

每日经济新闻报道，刘军被查后，中超公司自2006年成立以来，已经连续六任董事长落马。