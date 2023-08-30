河南鲁山通报715万牛郎织女雕塑：县住建局长被免职

河南省鲁山县花费715万元（人民币，下同，约132.6万新元）建造牛郎织女雕塑引起舆论关注，鲁山官方星期二（8月29日）发布通报称，对负有直接责任的县住建局党组书记、局长予以免职。

“鲁山融媒”微信公众号星期二晚上发布通告，称鲁山县已成立联合调查组，在初步调查的基础上，决定依规依纪对负有直接责任的县住建局党组书记、局长党某某予以免职。

通告称，鲁山县也对县住建局工作人员李某某言辞不当的行为给予政务记大过处分，同时会对社会关注的项目设计、工程造价、招标流程等问题进行全面审查。

通告强调，鲁山县对因工作中出现的问题所造成的不良社会影响深感歉意，对个别工作人员在沟通过程中言辞不当给媒体朋友造成的伤害诚恳道歉，并衷心感谢媒体和网民朋友对鲁山县的关心和支持。

综合央视新闻、每经新闻报道，作为牛郎故里和牛郎织女文化传说的起源地，鲁山县的“牛郎织女”雕塑于今年8月22日七夕节时揭幕，被网友吐槽“又贵又丑”。

有网民质疑，2020年才退出贫困县序列的鲁山县，是否有必要耗费巨资建造雕像？另有网民指出，该“牛郎织女”雕像与2021年1月竣工的长沙大王山旅游度假区湘江女神公园内的“湘江女神”雕塑极度相似。

中国政府采购网发布的“鲁山县住建局鲁山县迎宾大道路口城市雕塑工程项目”中标公告显示，此次招标公告发布日期6月14日，开标日期为7月6日。中标当日发布的公告显示，中标金额为715.2万元。

据媒体报道，鲁山县住建局工作人员早前称，雕塑招标建设符合流程且接受监督，如对造价存在质疑，可向平顶山市和河南省审计部门反映。被问到雕塑是何材质，为何值700万余元时，该工作人员表示“不清楚，但是值得的”。

据潇湘晨报报道，鲁山县政府采购服务中心的一名工作人员星期一（28日）表示，他们对招投标过程进行监管，该项目的招投标过程是规范的，公平、公正、公开。

报道称，记者星期一拨通鲁山县人民政府办公室的电话，在表明身份和来意后，该工作人员回复了六个“不知道”，一个“不清楚”。

记者的提问包括，中标公告中提到的715万元是否全部用于建造“牛郎织女”雕塑，是否有关注到“牛郎织女”雕塑与长沙的“湘江女神”雕塑被指相像，以及是否有关注到网上的舆论等。