美高校发生枪击命案 中国留美博士被控谋杀

美国北卡罗来纳大学教堂山分校发生枪击事件，造成一名教职人员死亡，一名中国留美博士随后被捕，并被控谋杀。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，北卡罗来纳大学教堂山分校枪击杀人案主要嫌疑人齐太磊（Tailei Qi，音译）星期二（8月29日）被正式指控犯有一级谋杀罪，以及在校园内非法持有武器。

地区检察官尼曼（Jeff Nieman）说，齐太磊是中国公民，持有美国签证。

枪击案受害者是严子杰（Zijie Yan，音译），是应用物理系副教授，自2019年以来一直在北卡罗来纳大学工作。

据美国北卡罗来纳大学教堂山分校官网消息，当地时间星期一（28日）中午1时2分许，校园警察接到通知称，该校考迪尔实验室（ Caudill Laboratories）发生枪击事件，犯罪嫌疑人齐太磊在下午2时30分左右被抓获。校园封锁了三个多小时。校方在下午4时14分发出通知称，校园恢复正常活动。

“我们希望确保收集到所有证据，以确定今天这里发生了什么，以及为什么会发生。”当地警察局长在星期一晚上的新闻发布会上称，“现在确定枪击的动机还为时过早。”

齐太磊的领英账户显示，他于2015年毕业于武汉大学，曾就读于路易斯安那州立大学，并于2021年获得材料科学硕士学位，随后在北卡罗来纳大学教堂山分校就读博士研究生。

据齐太磊的北卡罗来纳大学个人介绍页面，他是应用物理系的研究生，严子杰是他的导师。目前页面已被删除。北卡罗来纳警察局长星期二证实，两人彼此认识。

如果谋杀罪名成立，齐太磊面临的最低刑罚是终身监禁，而且不得假释。至于非法持有武器的指控，最高刑罚则是长达两年的监禁。在北卡罗来纳州，一级谋杀罪的最高刑罚是死刑，但检察官尼曼说，他不会寻求判处死刑。