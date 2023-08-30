广州落实“认房不认贷”政策

在中国房地产业下滑之际，中国南方大城广州落实了购买首套房贷款“认房不认贷”的政策措施。有分析认为，这将为购房人带来更多利好。

根据广州市政府网站星期三（8月30日）的消息，广州市政府发布通知称，居民家庭包括借款人、配偶及未成年子女，申请贷款购买商品住房时，家庭成员在广州名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

此前，中国住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。有关负责人说，此项政策将使更多购房人能够享受首套房贷款的首付比率和利率优惠，有助于降低居民购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。

中国城市规划设计研究院住房与住区研究所所长卢华翔分析说，在一些首套与二套房首付比例差距较大的城市，若及时跟进落实“认房不认贷”政策，将为购房人带来更多利好。

对于曾在外地贷款购买过住房，现因工作地迁移等原因在当地无房的新市民，“认房不认贷”能帮助其降低购房门槛。

新华社引述新落户广州的“90后”市民郝姓先生说，他一家三口在南京有房，去年已还清房贷。“但按照‘认房认贷’情形，我们在广州首次买房，即便卖了南京的房子，再买房也要七成首付。如果‘认房不用认贷’落地，不用卖掉南京的房子也能享受首套三成的首付资格，利率也许也能按首套进行。”

“认房又认贷”曾在中国房地产调控史上多次扮演为楼市大降温的角色。据《21世纪经济报道》引述诸葛数据研究中心数据，目前北京、上海、深圳、西安、厦门、成都等多个城市仍然执行“认房又认贷”。