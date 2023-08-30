中共中央统战部原副部长崔茂虎被双开

在被查五个月后，中共中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长崔茂虎被“双开”（开除党籍和公职）。

中共中央纪委国家监委网站星期三（8月30日）通报，经查，崔茂虎违规占用耕地搞政绩工程，履行全面从严治党主体责任不力，处心积虑对抗组织审查；顶风违反中央八项规定精神，沉迷奢靡享乐，长期接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游等活动安排；不按规定报告个人有关事项，在组织谈话时不如实说明问题，违规选拔任用干部。

同时，他违规收受礼品礼金，纵容、默许亲属和其他特定关系人利用其职务影响协调承揽业务获利，大搞权色、钱色交易；违规干预和插手司法活动；毫无纪法底线，利用职务便利为他人在工程承揽、干部任用等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报指出，崔茂虎严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣。

依据规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予崔茂虎开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其中共二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。

中央纪委国家监委网站3月发布消息称，崔茂虎因涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开简历显示，崔茂虎今年58岁，是云南宣威人，他长期在云南工作，曾任云南省委组织部办公室主任，云南省委组织部副部长、省人力资源和社会保障厅厅长、党组书记，丽江市委书记，云南省副省长，云南省委常委、秘书长等职。

2022年6月，崔茂虎远调进京，接替到龄退休的王作安，出任中央统战部副部长、国家宗教事务局局长。

除了崔茂虎，官方也在同一天通报另两名落马省部级领导被处置的消息，分别是：宁夏回族自治区党委原副书记、银川市委原书记姜志刚，以及重庆市人大常委会原党组副书记、副主任，市总工会原主席郑洪。

根据中央纪委国家监委网站的消息，姜志刚因大肆接受和组织可能影响公正执行公务的宴请及旅游活动，违规使用财政资金建设楼堂馆所等，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，于是被“双开”。

姜志刚今年63岁，他曾任国资委副主任，北京市委常委、组织部部长等职。2017年4月任宁夏回族自治区党委副书记，后兼任银川市委书记。

至于郑洪的违规行为，根据通报，他接受了私营企业主安排的宴请和打高尔夫球活动，违规组织公款宴请等，因此构成严重职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿犯罪，被开除中共党籍。

郑洪今年68岁，曾任重庆市九龙坡区区长、区委书记等职，2008年任重庆市人大常委会副主任、党组成员，后兼任重庆市总工会主席，2015年任重庆市人大常委会党组副书记、副主任，2018年1月卸任。