民调显示郭台铭参选对柯文哲影响最大

一项关于台湾大选的最新民调显示，鸿海集团创办人郭台铭宣布参选，对民众党参选人柯文哲影响最大。

据镜新闻报道，郭台铭星期一（8月28日）宣布独立参选，镜新闻于8月27日、28日委托大地民意研究公司进行问卷调查，结果显示，若为三组候选人，民进党参选人赖清德获得34.3%的支持度、柯文哲获得27.1%的支持度，国民党参选人侯友宜获得16.2％的支持度，22.4%的民众未做出决定。

若为四组候选人，赖清德仍稳居第一，获得33.4%的支持度，柯文哲支持度减少近五个百分点，获得22.7%的支持度，侯友宜支持度也降到15.3％，郭台铭垫底，仅获得12.9%支持度，与三组候选人的情况相比，仅剩15.7%的民众未做出决定。

报道称，从民调可看出，赖、柯、侯三人中，郭台铭参选对柯文哲影响最大。

对于蓝白合作，有42.3%民众表示赞成，35.8%的民众不赞成。对于合作的方式，“柯侯配”获得37.8%的支持，比起“侯柯配”的30%多出7.8%，有15.9%的民众对两种合作都不支持。对于郭台铭与柯文哲合作，“柯郭配”获得34.5%的支持，比“郭柯配”的29.4%多出5.1%。

这次调查由镜新闻规划，并委托大地民意研究公司协助问卷设计与执行，从8月27日至8月28日，调查年满20岁的民众。抽样方法采用市话546人及手机537人，使用系统随机抽样进行电话调查。加权方式依台湾内政部最新人口资料，针对户籍地行政区、性别及年龄采用多重反复加权。