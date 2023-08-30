调查：三成对华出口韩企业绩受累于中国经济不稳

大韩商工会议所（大韩商会）发布的一项调查结果显示，逾三成对华出口韩企表示公司业绩已受到中国经济不稳定的影响。

据韩联社报道，大韩商会星期三（8月30日）发布“中国经济动向及其对韩国企业的影响”报告，称中国的房地产危机、内需消费萎缩、工业生产和出口不振等不稳定因素对韩国企业构成直接或间接影响。

商会面向302家对华出口韩企进行了相关调查，受访企业中32.4%回答销售业绩等方面已受到中国经济不稳定的影响，50.3%担忧中国经济不稳定状态长期持续时，公司业绩会受到不利影响。

企业认为影响业绩的主要因素包括中国境内消费产品销售下降（42.7%）、零部件和材料等中间产品销售下滑（32.7%）、当地法人业绩恶化（16.6%）等。最为担忧的中国经济不稳定因素包括中国境内消费低迷（33.7%）、生产不振（26.7%）、中美贸易纠纷长期化（20%）、通关流程的繁琐和贸易壁垒提升（19.6%）等。

37.7%和14.7%的企业回答目前业绩不及甚至远不及年初预期目标。就中国经济前景，79%认为低迷状态将持续。其原因主要有工业生产不振（54.5%）和消费持续萎缩（43%）。至于应对方案，29.7%的韩企回答将开拓新销路，6.3%回答将生产设施迁移至第三国，还有18.7%回答在中国市场谋求产品多样化，20%回答提高价格竞争力。